الحكم سيكازوي يصنع الحدث في كان “الكاميرون” ويثير سخط التونسيين

أثار الحكم المالي جاني سيكازوي، والذي أدار مباراة منتخب مالي، وتونس، ضمن كان 2021، جدلا واسعها، خاصة لدى التونسيين.

وجاء هذا بعد إعلان سيكازوي، عن انتهاء هذه المباراة في الدقيقة الـ85، قبل أن يتدارك الخطأ وسمح بمواصلة المواجهة.

كما عاد الحكم المالي، لإثارة الدهشة من جديد، بإعلانه نهاية المباراة للمرة الثانية قبل انتهاء الوقت الرسمي وبالتحديد في الدقيقة الـ89.

وأثارت هذه الحادثة سخط المنتخب التونسي، الذي كان منهزما بـ1-0، بسبب عدم اتمام الوقت الرسمي، وعدم احتساب وقت بدل ضائع.