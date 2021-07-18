الحكم على الشاب بيلو بـ14 شهرا حبسا موقوف النفاذ

أدانت محكمة سيق بمعسكر، مغني الملاهي الشاب بيلو، بـ14 شهرا حبس موقوف النفاذ، حيث تم إطلاق سراحه اليوم الأحد.

هذا وتم مساء الخميس الماضي، إيداع الشاب “بيلو” الحبس المؤقت بتهمة التحريض على تعاطي والمتاجرة بالكيف والكوكايين.

وحسب مصادر النهار اونلاين فقد تم الإستماع للشاب “بيلو” من قبل أمن سيڨ على خلفية فيديو غنائي تم تداوله عبر منصات التواصل الإجتماعي. ليتم إطلاق سراحه بعدها

وأضافت ذات المصادر إنه وفي مساء الخميس الماضي، قامت مصالح الشرطة بسيڨ بتوقيف مغني الراي من بيته. ووضعه في الحبس المؤقت .

ووجهت للشاب بيلو تهم تتعلق بالتحريض على تعاطي والمتاجرة بالكيف والكوكايين بعد ان أطلق اغنية يحرض فيها على التهم المنسوبه له.

هذا وتم تداول الفيديو الغنائي بشكل واسع عبر صفحات الفايسبوك، والذي تم ترويجه من إحدى حفلات الأعراس التي نشطها مغني الراي والمداحات.

“.وحسب الفيديو المتداول كانت من بين الأغاني التي أداها الشاب بيلو أغنية “راني مغبون.