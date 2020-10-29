الحكم على الملالي بـ6 أشهر حبسا غير نافذة ورعاية نفسية إجبارية!

الرياضة
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الحكم على الملالي بـ6 أشهر حبسا غير نافذة ورعاية نفسية إجبارية!
بقلم يونس رزيق

حكم القضاء الفرنسي اليوم الخميس على اللاعب الدولي الجزائري لفريق آنجي الفرنسي فريد الملالي بـ6 أشهر حبسا غير نافذة وغرامة 2000 أورو.

وأكد موقع ouest-france.fr أن اللاعب الجزائري سيكون مصحوبا برعاية نفسية إجبارية، بالإضافة إلى غرامة مالية 2000 أورو.

كما سيكون لاعب نادي بارادو السابق مطالبا بتعويض الفتاتين عن الأضرار المعنوية التي لحقت بهم وتكاليف المحامين بمبلغ 2300 للفتاة الأولى، و1600 أورو للثانية.

وتم محاكمة فريد الملالي بسبب ممارسته الغير أخلاقية اتجاه فتاتين من نفس الحي الذي يقيم فيه بفرنسا.


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