الحكم على النجم فضل شاكر بـ 22 سنة سجنا مع الأشغال الشاقة

أصدرت المحكمة العسكرية اللبنانية، أمس الأربعاء، أحكاما على نجم الأغنية العاطفية العربية فضل شاكر بالسجن 22 عاما مع الأشغال الشاقة.

وحسب وسائل إعلام محلية، أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة، حكمين غيابيين، ضد الفنان اللبناني الشهير.

وقضى الحكم الأول بسجن فضل شاكر 15 عاما، مع الأشغال الشاقة، وتجريده من حقوقه المدنية.

وجاء ذلك، بعد إدانته بتهمة “التدخل في أعمال الإرهاب الجنائية التي اقترفها إرهابيون”.

وقضى الحكم الثاني بسجن شاكر 7 سنوات بجانب الأشغال الشاقة مع التجريد من حقوقه المدنية، وتغريمه 5 ملايين ليرة لبنانية.

وجاء ذلك بتهمة تمويله “مجموعة الأسير” المسلحة، والإنفاق على أفرادها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر حربية.

للإشارة، أطلق المطرب اللبناني فضل شاكر، قبل يومين، أغنية باللهجة المصرية بعنوان “ابقى قابلني”.