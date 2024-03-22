الحكم على رئيس نادي أنجي السابق شعبان بالسجن لسنتين!

حكمت محكمة مدينة أنجي بفرنسا، اليوم الجمعة، بالسجن بحق رئيس نادي أنجي السابق، الفرانكو جزائري شعبان سعيد، لمدة لسنتين.

وحسب مانقلته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، عبر موقعها، فقد تم الحكم على شعبان سعيد بالسجن لسنتين، بسبب قضية إغتصاب، إحداهما مع وقف التنفيذ.

وأوضح المصدر، أن الحكم جاء بعد حوالي 3 أشهر من جلسات الإستماع، وأوضحت رئيسة المحكمة كاثرين مينارديه في تصريحاتها لوسائل الإعلام الفرنسية، أن أن هذا القرار اتخذ “بسبب طبيعة الوقائع وتعددها والسياقات التي ارتكبت فيها.

كما أكد المصدر، أن رجل الأعمال الفرانكو الجزائري شعبان، سيستأنف ضد هذا الحكم الصادر بحقه.