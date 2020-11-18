الحكم على محي الدين طحكوت بـ 14سنة حبسا نافذا و5سنوات لأويحيى وسلال

أصدر رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة اليوم الاربعاء الأحكام في قضية رجل الاعمال محي الدين طحكوت وعدد من الوزراء والمسؤولين السابقين بتهم فساد تتعلق بتبيض الأموال ومنح مزايا غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة.

وأدان مجلس قضاء الجزائر اليوم رجل الأعمال الجزائري محي الدين طحكوت اليوم بـ14 سنة حبسا نافذا في قضية الإمتيازات غير المستحقة فيما تم إدانة كل من الوزيرين الأولين الأسبقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى بـ5 سنوات حبسا نافذا.

كما تم الحكم على ابنه بلال طحكوت بـ 3 سنوات منها 18 شهرا غير نافذة، فيما تم الحكم على ناصر طحكوت عام موقوفة النفاذ، بالإضافة إلى حميد طحكوت بـ3 سنوات منها 18 شهر غير نافذة.

اما رشيد طحكوت فتم الحكم عليه بـ5 سنوات حبسا منها سنتين غير نافذة.

أما الوزراء المتهمون فقد تم الحكم على كل من عمار غول ويوسف يوسفي بـ18 شهرا غير نافذة، فيما تم تأييد الحكم بالبراءة لعبد الغني زعلان.

كما تم الحكم على بوذراع عبد الحق المدير العام الاسبق للخدمات الجامعية بعامين حبسا تأييد للحكم المستأتف، أما باقي المتهمين لذين أدينوا بعام موقوفة النفاذ بمحكمة سيدي امحمد قضى المجلس بتأييد الحكم في حقهم.

وقضى المجلس أيضا بأدانة والي سكيكدة السابق بن حسين فوزي ب18 شهرا غير نافذة تقاسمها مع المتهم محارب.