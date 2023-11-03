الحكم على نسرين طافش بـ3 سنوات حبس!

أصدرت محكمة جنح الشيخ زايد في مصر، حكما غيابيا ضد الفنانة نسرين طافش بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً بسبب شيك بدون رصيد.

وتمثل الفنانة نسرين طافش يوم الإثنين المقبل أمام محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئى جنح أكتوبر. للاستكتاب أمام المحكمة تمهيدا لإرسال الاستكتاب إلى خبراء التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لإعداد تقرير بصحة التوقيع من عدمه.

وتشارك نسرين طافش في فيلم “السيستم” الذي يتم تصيره في الفترة الحالية، وهو من تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري. ويشارك في البطولة إلى جانب أحمد الفيشاوي ونسرين طافش كل من ميس حمدان، بسنت شوقي، محمد علي رزق.