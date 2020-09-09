الحكم على ولد عباس الوافي بـ 20 سنة سجنا نافذا وطليبة بـ 8 سنوات

أدانت محكمة سيدي امحمد ولد عباس الوافي بـ 20 سنة سجنا نافذا فيما قضت بالحكم على بهاء الدين طليبة بـ 8 سنوات.

أدانت محكمة سيدي امحمد المتهم ولد عباس اسكندر بعقوبة 8 سنوات حبس مع غرامة مالية قدرت بـ 8 ملايين مع رفض طلب الإستداد لعدم التأسيس، ومصادرة نصف أمواله في قضية بهاء الدين طليبة.

وقد وجهت له تهم فساد تتعلق بتبديد أموال عمومیة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به وإساءة استغلال الوظیفة والتزوير في محررات عمومیة.

وادانت ذات المحكمة السيانور السابق طليبة بهاء الدين بعقوبة 8 سنوات حبس نافذ و8 ملايين غرامة مالية نافذة بالإضافة إلى مصادر املاكه.

وأيدت ذات المحكمة امر القبض على المتهم الوافي ولد عباس.

ووجهت للمتهمين تهم تتعلق بتبييض الأموال الناجمة عن عائدات إجرامية ومخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف، ومنح مزية غير مستحقة.

وادانت المحكمة بوشناق خلادي عبد الله المكلف بالترشيحات سابقا، بعامين سجنا نافذ و200 الف دينار غرامة مالية.