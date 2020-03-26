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الحكم على 9 مناصرين من أهلي برج بوعريريج بالحبس النافذ

الرياضة
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الحكم على 9 مناصرين من أهلي برج بوعريريج بالحبس النافذ
بقلم كريم.تيغرمت

أصدرت المحكمة، اليوم الخميس، أحكامها في حق 9 من أنصار أهلي برج بوعريريج، في قضية أحداث الشغب التي شهدتها مباراة الكأس التي جمعتهم بوفاق سطيف.

وتم الحكم على 9 من مناصري نادي أهلي برج بوعريريج بالحبس النافذ لمدة شهرين، وغرامة مالية بقيمة 20 ألف دينار.

ومن جهة أخر لم يتم بعد الفصل في أحكام بقية المناصرين الموقوفين في ذات القضية، والذي يبلغ عددهم 18 مناصر.

يذكر أن مباراة الكأس التي استقبل فيها أهلي برج بوعريريج، الجار وفاق سطيف، شهدت أحداث عنف كبيرة، تسببت في اصابات عديدة، وخسائر مادية.


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