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الرياضة

الحكم عوينة لإدارة القمة الكروية بين شبيبة القبائل وشباب قسنطينة

بقلم عزيز طالبي
الحكم عوينة لإدارة القمة الكروية بين شبيبة القبائل وشباب قسنطينة
الحكم عوينة
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كشفت لجنة التحكيم التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، عن أسماء حكام مباريات الجولة 25 من المحترف الأول.

و أعلنت عن قرارها، اليوم الثلاثاء، عبر الموقع الرسمي، لها، كما قالت أن الحكم عوينة هو من يدير المباراة المنتظر أن تكون مثيرة بملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو التي ستجمع بين شبيبة القبائل وشباب قسنطينة، فيما سيساعد عوينة كل من الثنائي عمرون و زروقا وبوعاب كحم رابع.

كما كشفت أن المباراة التي ستجري بين إتحاد العاصمة و مولودية البيض سيديرها الحكم بلهاشمي.

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