الحكم عوينة لإدارة القمة الكروية بين شبيبة القبائل وشباب قسنطينة

كشفت لجنة التحكيم التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، عن أسماء حكام مباريات الجولة 25 من المحترف الأول.

و أعلنت عن قرارها، اليوم الثلاثاء، عبر الموقع الرسمي، لها، كما قالت أن الحكم عوينة هو من يدير المباراة المنتظر أن تكون مثيرة بملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو التي ستجمع بين شبيبة القبائل وشباب قسنطينة، فيما سيساعد عوينة كل من الثنائي عمرون و زروقا وبوعاب كحم رابع.

كما كشفت أن المباراة التي ستجري بين إتحاد العاصمة و مولودية البيض سيديرها الحكم بلهاشمي.