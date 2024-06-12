الحكم غربال لإدارة المواجهة الحاسمة بين مولودية البيض و نجم بن عكنون

عينت لجنة التحكيم التابعة للإتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، اليوم الأربعاء، الحكم الدولي، مصطفى غربال، لإدارة المواجهة الحاسمة التي ستجمع بين مولودية البيض ونجم بن عكنون.

في إطار الجولة الأخيرة، من فعاليات الرابطة المحترفة، والتي سيتم التعرف من خلالها على هوية النادي الذي سيغادر، الرابطة المحترفة، رفقة الإتحاد السوفي.

وحسب ماكشفه بيان “الفاف”، فقد جرى تعيين كل من الحكم، زرهوني كحكم مساعد أول في هذا اللقاء، بالأضافة لتعيين الحكم وارد بن سلامة كحكم مساعد ثان. فيما تم تعيين الحكم بن جحان، كحكم رابع في هذه المواجهة.

وستلعب كل مواجهات الجولة 30 من فعاليات الرابطة الأولى، يوم الجمعة، بداية من الساعة 16.45 مساء.

وللإشارة، جاءت باقي تعيينات حكام الجولة 30 من الرابطة المحترفة، على النحو التالي: