الحكم غربال مرشح لإدارة نهائي مونديال الأندية بين الهلال و ريال مدريد

كشفت وسائل إعلام سعودية، اليوم الخميس، عن ترشيح الحكم الجزائري مصطفى غربال، لإدارة إحدى مواجهتي كأس العالم للأندية المتبقيتين في المنافسة.

وذلك حسبما كشف عنه الإعلامي السعودي، حامد القرني، عبر حسابه الرسمي على تويتر، فإن الحكم مصطفى غربال، مرشح لإدارة المباراتين المتبقيتين في مونديال الأندية.

بالإضافة للحكم الإنجليزي، أنتوني تايلو، بين الأهلي ضد فلامينجو، لتحديد المركز الثالث والرابع في مونديال الأندية، والنهائي الذي سيجمع الهلال ضد ريال مدريد.