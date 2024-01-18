الحكم غربال يخطف الأضواء في قمة كوت ديفوار ونيجيريا

صنع الحكم الجزائري مصطفى غربال الحدث بقراراته الجريئة خلال القمة الكروية التي أدارها بين منتخب كوت ديفوار و نيجيريا.

وكان مصطفى غربال وراء فوز النسور الخضراء بعدما احتسب ضربة جزاء حين العودة إلى منصة الفار.

كما نال مصطفى غربال إشادة الجميع بما فيهم المحللين و التقنيين، بإدارته أول موقعة كروية نارية بين النسور والأفيال.

إلى جانب ذلك، صنعت صورة غربال عندما بادل التحية للمناصرين الذين كانوا حاضرين في المدرجات والمنصة الشرفية، الذي نال رضاهم الكبير.

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