الحكم غربال يسجل حضوره المتميز في لقاء البياسجي وإنتر ميامي

سجّل الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال حضوره المتميز في مباراة القمة التي جمعت بين باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميامي الأميركي، اليوم الأحد، ضمن منافسات مونديال الأندية، حيث تم تعيينه كحكم رابع في هذا اللقاء الذي كان مثيرا على طول الخط و انتهى بفوز البياسجي برباعية دون رد.

وخلّد غربال هذه المناسبة بصورة تذكارية مميزة جمعته بنجم الكرة العالمية ليونيل ميسي والمدافع البرازيلي القوي ماركينيوس، في لقطةٍ لقيت انتشاراً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، واعتبرها كثيرون لحظة فخر للتحكيم الجزائري والعربي.

ويُعد غربال من أبرز الحكام الأفارقة في السنوات الأخيرة، أكد من خلال هذه المشاركة مكانته ضمن النخبة الدولية، بفضل أدائه المتميز في كبرى المنافسات، على غرار كأس العالم، دوري أبطال إفريقيا، وكأس الأمم الإفريقية.

وقد نال غربال إشادة كبيرة من قبل المتابعين والمحللين، ليس فقط على أدائه الفني، بل أيضًا على حضوره المهني الراقي في مباراة جمعت بين أحد أكبر أندية أوروبا وأحد أشهر أندية أميركا، يقودها أسطورة مثل ميسي.