الحكم قاموح يلغي مباراة مستقبل الرويسات واتحاد الحراش

أولغى الحكم يوسف قاموح، اليوم الخميس، مباراة فريق مستقبل الرويسات، بالضيف اتحاد الحراش، لحساب الجولة الـ21 من بطولة القسم الثاني.

وجاء هذا القرار من الحكم الدولي، قاموح، بعد وقوفه على أحداث الشغب، والعنف الكبيرة التي شهدتها مدرجات الملعب، وأرضية الميدان.

وتسببت هذه الأحداث، التي طالت أرضية الميدان، في وقوع عدة اصابات سواء من جانب الأنصار، اللاعبين، وحتى المسيرين.

وكان المدير الرياضي لاتحاد الحراش، مصطفى مازة، أحد ضحايا أعمال الشغب الخطيرة التي شهدها ملعب “18 فيفري: بورقلة.