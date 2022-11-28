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الرياضة

الحكم قوراري ضمن الطاقم التحكيمي المعني بلقاء قطر ضد هولندا

بقلم فيصل زيان بوزيان
الحكم قوراري ضمن الطاقم التحكيمي المعني بلقاء قطر ضد هولندا
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أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، أمس الأحد، عن طاقم التحكيمي المعني بإدارة مباراة الجولة الثالثة للمجموعة الأولى، والتي ستجمع قطر ضد هولندا.

وحسب بيان الفيفا، عبر تويتر: فإن الحكم الجزائري مقران قوراري، سيدير اللقاء، الذي سيلعب غداً الثلاثاء، من غرفة تقنية الفيديو “الفار”.

كما سيساعد قوراري في مهمته، الحكم التشيلي جوليان باسكونان.

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