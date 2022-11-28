الحكم قوراري ضمن الطاقم التحكيمي المعني بلقاء قطر ضد هولندا

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، أمس الأحد، عن طاقم التحكيمي المعني بإدارة مباراة الجولة الثالثة للمجموعة الأولى، والتي ستجمع قطر ضد هولندا.

وحسب بيان الفيفا، عبر تويتر: فإن الحكم الجزائري مقران قوراري، سيدير اللقاء، الذي سيلعب غداً الثلاثاء، من غرفة تقنية الفيديو “الفار”.

كما سيساعد قوراري في مهمته، الحكم التشيلي جوليان باسكونان.