الحكم قوراري ضمن الطاقم التحكيمي المعني بلقاء قطر ضد هولندا
بقلم فيصل زيان بوزيان
أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، أمس الأحد، عن طاقم التحكيمي المعني بإدارة مباراة الجولة الثالثة للمجموعة الأولى، والتي ستجمع قطر ضد هولندا.
وحسب بيان الفيفا، عبر تويتر: فإن الحكم الجزائري مقران قوراري، سيدير اللقاء، الذي سيلعب غداً الثلاثاء، من غرفة تقنية الفيديو “الفار”.
كما سيساعد قوراري في مهمته، الحكم التشيلي جوليان باسكونان.
Match officials designations @FIFAWorldCup – Group A – 29 November – Al Bayt Stadium
NED🇳🇱🆚QAT🇶🇦
VAR: Redouane JIYED 🇲🇦
AVAR: Adil ZOURAK 🇲🇦
Offside VAR: Mokrane GOURARI 🇩🇿
Support VAR: Julio BASCUNAN 🇨🇱 pic.twitter.com/BdulJqqfaN
— FIFA Media (@fifamedia) November 27, 2022
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