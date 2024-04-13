الحكم لحلو لإدارة مواجهة ربع نهائي الكأس بين إتحاد بسكرة و إتحاد العاصمة

أعلنت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم السبت، عن تعيين الحكم بن براهم لحلو، لإدارة مواجهة ربع نهائي كأس الجزائر، التي ستجمع بين إتحاد بسكرة وإتحاد العاصمة.

وحسب بيان الفاف، عبر موقعها الرسمي، فقد تم تعيين كذلك الحكم بوزيت حمزة كحكم مساعد أول في اللقاء، والحكم بوفاسة عميروش كحكم مساعد ثان، والحكم الرابع توابتي عبد المومن.

فيما سيتكفل ثنائي التحكيم مصطفى غربال و وهاب أسماء فريال، لقيادة غرفة التحكم في الفيديو.

وللإشارة، ستلعب مواجهة ربع نهائي الكأس بين إتحاد بسكرة وإتحاد العاصمة، يوم الثلاثاء، بملعب 19 ماي 56، بداية من الساعة الثامنة ونصف ليلا.