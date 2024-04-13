إعــــلانات
الرياضة

الحكم لحلو لإدارة مواجهة ربع نهائي الكأس بين إتحاد بسكرة و إتحاد العاصمة

بقلم فيصل زيان بوزيان
الحكم لحلو لإدارة مواجهة ربع نهائي الكأس بين إتحاد بسكرة و إتحاد العاصمة
  • 105
  • 0

أعلنت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم السبت، عن تعيين الحكم بن براهم لحلو، لإدارة مواجهة ربع نهائي كأس الجزائر، التي ستجمع بين إتحاد بسكرة وإتحاد العاصمة.

وحسب بيان الفاف، عبر موقعها الرسمي، فقد تم تعيين كذلك الحكم بوزيت حمزة كحكم مساعد أول في اللقاء، والحكم بوفاسة عميروش كحكم مساعد ثان، والحكم الرابع توابتي عبد المومن.

فيما سيتكفل ثنائي التحكيم مصطفى غربال و وهاب أسماء فريال، لقيادة غرفة التحكم في الفيديو.

وللإشارة، ستلعب مواجهة ربع نهائي الكأس بين إتحاد بسكرة وإتحاد العاصمة، يوم الثلاثاء، بملعب 19 ماي 56، بداية من الساعة الثامنة ونصف ليلا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/jq6S8
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر