الحكم يحرم بلوزداد من تقدم مريح في الشوط الأول أمام ستيلينبوش

أنهى ممثل الجزائر، في منافسة كأس الكونفدرالية، نادي شباب بلوزداد، الشوط الأول من مواجهته للمٌضيف ستيلينبوش الجنوب إفريقي، متقدما في النتيجة.

وافتتح المهاجم بن حمودة، باب التسجيل لـ”السياربي” في الدقيقة الـ 19. بعد تمريرة رائعة في العمق من نوفل خاسف. استلمها المهاجم التونسي داخل منطقة الجزاء، ورفع الكرة فوق حارس المنافس.

وبحلول الدقيقة الـ 28، عاد خاسف، ليقدم تمريرة أخرى طويلة نحو بن حمودة. الذي أسكنها مجددا في شباك الفريق الجنوب إفريقي، إلا أن حكم المباراة الغامبي، عبد الله، رفض الهدف بحجة التسلل رغم شرعيته.

يشار إلى أن شباب بلوزداد، وبهذه النتيجة يتصدر المجموعة الثالثة بـ 9 نقاط. مع بقاء لقاءين آخرين، وهو ما يجعله قاب قوسين أو أدنى من حسم تأشيرة ربع نهائي الكونفدرالية.