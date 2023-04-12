الحكم بوخالفة لإدارة مباراة سوسطارة وإتحاد خنشلة

قرّرت لجنة تعيين الحكام التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم تعيين الحكم بوخالفة لإدارة مباراة اتحاد العاصمة أمام اتحاد خنشلة .

كما قالت آن المباراة سيديرها كذلك، الحكمين المساعدين صحبي وهلام في حين عيّن بلكبير ليكون حكما رابعا.

ويسعى الفريق العاصمي لرد الاعتبار لنفسه بعد الخسارة القاسية أمام وفاق سطيف، كما يسعى اتحاد خنشلة بعد العودة الى سكة الانتصارات.

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