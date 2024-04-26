الحكم ثوابتي لإدارة “كلاسيكو” الجزائر

قامت اللجنة الفدرالية للتحكيم بتعيين الحكم ثوابتي لإدارة مباراة كلاسيكو الجزائر المقرر إجراؤه بين شباب بلوزداد و مولودية وهران الأحد القادم.

كما تم تعيين المساعدين يوزيت وبلعمري في المباراة التي ستجري بمدينة الباهية التي تندرج ضمن الجولة 24 من منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وستجري المباراة بملعب الشهيد أحمد زبانة بالباهية وهران بداية من الساعة السابعة مساء، التي ستشهد حتما حضور جماهير غفير، سيما أو الدخول إلى الملعب سيكون بشكل مجاني.