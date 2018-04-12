الحكومة: إنتاج 4 ملايين “شكارة حليب” يوميا

قررت الحكومة، إتخاذ تدابير جديدة للقضاء على مشكل ندرة حليب الأكياس، من خلال إنتاج نحو 4 ملايين لتر يوميا، بدل مليوني لتر.

وحسب قرار للوزارة الأولى نشر على موقعها الرسمي، والخاص بقطاع التجارة، فسيتم رفع كميات مسحوق الحليب بالنسبة للملبنات العمومية.

وذلك من 7.000 إلى 10.000 طن في الشهر.

أما الملبنات الخاصة فقد، رفعت الحكومة، كيمات تزويدها ببدورة الحليب، من 7500 إلى 9000 طن في الشهر.

والتي تقدم من قبل الديوان الوطني المهني للحليب “ONIL” إلى الـملبنات العمومية والخاصة.

كما يدخل هذا الإجراء- حسب قرار الحكومة- بهدف رفع معدل إنتاج المصانع العمومية، لمادة الحليب الـمعبأة في الأكياس، إلى أربعة ملايين لتر في اليوم.

بعد أن كان معدل إنتاج مادة الحليب، بحوالي مليوني لتر في اليوم.

الأمر الذي خلف حالات من الندرة في حليب الأكياس.

وحسب نفس المصدر، فإن هذه التدابير ستوجه لإشباع السوق.

وأضافت الحكومة، أن هذا الإجراء، سيكون مرفوقا بتطبيق صارم للقانون، ضد كل من تسول له نفسه تحويل مسحوق الحليب.

والـمدعم بقوة من قبل الدولة لفائدة الـمستهلكين- يقول المصدر ذاته-.

للإشارة، فقد شهدت العديد من ولايات الوطن، ندرة حادة في مادة حليب الأكياس.