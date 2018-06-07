الحكومة الأفغانية تعلن وقف إطلاق النار مع طالبان بمناسبة عيد الفطر

ذكر التلفزيون الأفغاني، اليوم الخميس، أنّ حكومة البلاد أعلنت وقف إطلاق النار مع متمردي حركة طالبان لمدة ثمانية أيام خلال الاحتفال القادم بعيد الفطر.

وقال الرئيس الأفغاني, أشرف غني, في رسالة نقلها التلفزيون : “أعلنت حكومة الجمهورية الإسلامية الأفغانية وقف إطلاق النار بداية من 27 رمضان.

وإلى غاية اليوم الخامس من عيد الفطر بعد الفتوى الدينية التاريخية لعلماء الدين الافغان”.

وأصدر ما يزيد عن 2000 رجل دين أفغاني فتوى, يوم الاثنين، بعد عقد اجتماع في العاصمة كابول، حثوا فيها الحكومة وحركة طالبان المتمردة على وقف إطلاق النار وتمهيد الطريق لمحادثات السلام.

وقال الرئيس الأفغاني أيضا، إن الفتوى التي أصدرها علماء الدين الأفغان “أوضحت أنّ العنف والهجمات الإنتحارية لا تتعارض فقط مع تعاليم الدين الإسلامي ولكنها ممنوعة أيضا بشدة في ديننا”.

وستوقف قوات الدفاع والأمن الوطني الأفغاني عملياتها خلال وقف إطلاق النار ضد حركة طالبان المتمردة, ولكنها ستستمر في استهداف تنظيم ” داعش” وجماعات إرهابية اخرى والأشخاص التابعين لهم، وفقا لما ذكره الرئيس الأفغاني.