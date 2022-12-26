الحكومة الأوغندية تتدخل لمُساعدة المنتخب على المُشاركة في الشان
بقلم حواز عبد النور
تدخلت الحكومة الأوغندية من أجل حل مشاكل المُنتخب الذي يستعد للمُشاكة في منافسة كأس إفريقيا للمحليين.
وكشفت مصادر إعلامية اليوم الإثنين أن الحكومة دفعت جزءا من مستحقات الإتحاد الأوغندي لكرة القدم.
وذلك لمُساعدة المنتخب المحلي على المُشاركة في المنافسة المُقررة بالجزائر في الفترة المُمتدة بين 13 جانفي و 4 فيفري 2023.
وكانت مشاركة المُنتخب الأوغندي في المحفل القاري محل شك بسبب مشاكل مالية واجهها الاتحاد المحلي.
الحكومة الأوغندية 🇺🇬 تدفع جزءا من مستحقات اتحاد كرة القدم المحلي لمساعدة المنتخب على المشاركة في كأس أمم إفريقيا للمحليين pic.twitter.com/NwfsrpaQFQ
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 26, 2022
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