الحكومة الإيرانية: بدء الحرب مع إيران بمثابة اللعب بذيل الأسد

أصدرت حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيانا أعلنت فيه أنها بدأت الإجراءات الدفاعية والسياسية والقانونية اللازمة، عقب الهجوم الصهيوني على الأراضي الإيرانية.

وأكدت الحكومة الإيرانية، أن الكيان الصهيوني سيندم على فعلته، وأنها ستحرم النوم من عيون الصهاينة. معتبرة أن بدء الحرب مع إيران بمثابة اللعب بذيل الأسد.

وجاء في البيان: “لقد أثبت العدوان الليلي الذي شنه الكيان الصهيوني على وطننا إيران. والذي أدى إلى استشهاد مواطنينا وجنرالاتنا وعلمائنا الأعزاء. أن هذا الكيان غير الشرعي لا يلتزم بأي قواعد أو قوانين دولية. ويمارس الإرهاب علانية وبكل وقاحة. ويشعل نيران الحرب أمام أعين العالم، بما في ذلك الغربيين الذين يدعون احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي”.

وأضاف البيان: “إن بدء حرب مع إيران بمثابة اللعب بذيل الاسد. ان العملية الليلية الجبانة التي نُفذت خلال العملية الدبلوماسية بشأن الملف النووي الإيراني دليل على خوف هذا الكيان من قدرة إيران على إقناع العالم والدفاع عنه. بأننا، نحن الإيرانيين، لم نشن أي حرب على مدار المئتي عام الماضية. إلا أننا لم نتردد في الدفاع عن وطننا ولن نتردد”.

وتابع البيان: “لقد أثبت غزو الصهاينة لسماء ايران المقدسة والاغتيال الجبان للقادة الإيرانيين أن هذا الكيان إرهابي بطبيعته”.

وواصل بالقول: “الآن، جميعنا في إيران، شعبا وحكومة، نستطيع أن نصرخ بصوت عال وموحد أكثر من أي وقت مضى بأن الصهاينة إرهابيون ومعتدون. ونعتبر الانتقام والدفاع حقنا المشروع. ونكون أكثر تأزر وتماسك من أي وقت مضى، دون أي خلافات سياسية. ونقدم ردا قويا على هذا الكيان الإرهابي قاتل الأطفال”.

وأضاف البيان، إن الدفاع عن تراب هذا الوطن ومياهه وسمائه وأطفاله وقاداته وعلمائه وكل المواطنين. هو مسؤولية وواجب حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقواتها المسلحة. ولن نتراجع عن ذلك قيد انملة.

وأكدت الحكومة الايرانية، أنها بدأت باتخاذ الإجراءات الدفاعية والسياسية والقانونية اللازمة لجعل الكيان الصهيوني يندم من هذه اللحظة على فعلته وتحرم النوم من عيون الصهاينة.