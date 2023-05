الحكومة البرازيلية تدخل في أزمة فينيسيوس

نددت الحكومة البرازيلية، فى بيان رسمي، بالعنصرية التى تعرض لها مواطنها ولاعب ريال مدريد، فينيسيوس جينيور، خلال مباراة فريقه أمس الأحد أمام فالنسيا.

وكان فينيسيوس قد تعرض، لإهانات عنصرية مستمرة فى ملعب “ميستايا” وحصل على بطاقة حمراء فى الوقت الضائع، وعند خروجه وجه رسالة قوية إلى جماهير فالنسيا. قال فيها “ستهبطون إلى الدرجة الثانية قريبا”.

وفي بيان لها اليوم الاثنين، قالت الحكومة البرازيلية: “نحن نرفض أي اعتداء عنصري آخر ضد فينيسيوس جونيور. سنقوم بإخطار السلطات الإسبانية والدوري الإسباني”.

وأضاف البيان ذاته: “لن تتسامح حكومة البرازيل مع العنصرية لا هنا ولا في الخارج. سنعمل حتى يتمكن كل رياضي أسود من اللعب دون مواجهة ذلك”.

❗️Official statement from Brazil’s government: “We refuse yet another racist aggression against Vinicius Jr. We will notify Spanish authorities and La Liga. We will not tolerate racism either here or outside. We’ll work so every black athlete can play without experiencing this.”

— Madrid Universal (@MadridUniversal) May 22, 2023