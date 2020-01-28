الحكومة البريطانية تسمح لشركة “هواوي” بتطوير 5G

سمحت الحكومة البريطانية لشركة هواوي بالمشاركة في أجزاء من نشر شبكة 5G في بلادها.

وأفادت شركة هواوي، اليوم الثلاثاء في بيان لها، أن الحكومة البريطانية إتخذت القرار بعد إجتماع لمجلس الأمن القومي اليوم.

وعبر رئيس شركة هواوي “فيكتور زانج” قائلا “بإمكاننا مواصلة العمل مع عملائنا للحفاظ على تطبيق الجيل 5 على المسار الصحيح”.

وأضاف “سيؤدي هذا القرار المستند إلى أدلة للبنية التحتية للإتصالات أكثر تقدما وأكثر أمانا وفعالية من حيث التكلفة مستقبلا”.

وأكد أن “الشبكة تمنح للمملكة المتحدة إمكانية الوصول إلى أحدث التقنيات ويضمن وجود سوق تنافسي”.

وقال “نحن نقدم التكنولوجيا الرائدة لمشغلي الاتصالات في المملكة المتحدة لأكثر من 15 عاما، سوف نبني على هذه التجربة القوية، ندعم عملائنا في استثماراتهم في شبكات 5G الخاصة بهم، ونحفز النمو الاقتصادي ومساعدة المملكة المتحدة على مواصلة التنافس على نطاق عالمي”.