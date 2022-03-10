الحكومة البريطانية تمنع أبراموفيتش من بيع تشيلسي

تلقى الميلياردير الروسي، رومان أبراموفيتش، ضربة قوية من الحكومة البريطانية، بعد ابداء نيته في بيع نادي تشيلسي الانجليزي.

وكشفت صحيفة “تايمز” البريطانية، بأن الحكومة البريطانية، قررت تجميد كل أصول أبراموفيتس، بما فيها نادي تشيلسي، ومنعه من بيع الفريق.

كما لن يسمح بأي عقود جديدة لانتقالات اللاعبين، ومنع بيع تذاكر النادي، وسيقتصر حضور الجماهير على مالكي التذاكر الموسمية فقط.

وتأتي هذه القرارت من الحكومة البريطانية، ضد الروسي أبراموفيتش، كتبعات الحرب الروسية على أوكرانيا.