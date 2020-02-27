الحكومة التونسية الجديدة تؤدي اليمين الدستوري

أدت الحكومة التونسية الجديدة برئاسة الياس الفخفاخ،اليمين الدستورية أمام الرئيس التونسي قيس سعيد ،حسبما ذكرت الرئاسة التونسية .

وكان نواب البرلمان التونسي قد صوتوا،اليوم الخميس على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة الفخفاخ.

بأغلبية 129صوتا ومعارضة 77نائبا،فيما امتنع عن التصويت نائب واحد.

وتعتبرالحكومة الجديدة هي السادسة في تاريخ البلاد،بعد ثورة 14يناير 2011.حيث سبقتها 5حكومات متعاقبة.

كما علق رئيس الحكومة الجديد الياس الفخفاخ،على موافقة البرلمان قائلا:”أن منهجيته تعتمد على الاصلاح وقد اختار فريقه الحكومي على هذا الأساس.

وأضاف الفخفاخ بأن تونس تحتاج تكاتف الجهود لمجابهة مختلف التحديات.كما شدد على هناك8 أولويات في برنامجه الحكومي.على رأسها مكافحة الفساد