الحكومة الجديدة .. 4 وجوه نسائية على رأس قطاعات وزارية

شهدت التشكيلة الحكومية الجديدة التي تم الإعلان عنها مساء اليوم الأربعاء برئاسة الوزير الأول ووزير المالية أيمن بن عبد الرحمان تقلد 4 نساء حقائب وزارية.

وحسب ما أعلنت عنه مصالح رئاسة الجمهورية تعيين 4 نساء على قطاعات وزارية هامة في الحكومة الجديدة وهم كمايلي:

تعيين وفاء شعلال على رأس وزارة الثقافة والفنون خلفا لـ مليكة بن دودة

وتعتبر إينة السوڨر بولاية تيارت متحصلة على شهادة الدكتوراه ومناضلة في صفوف جزب التجمع الديموقراطي الأرندي

وسبق للوزيرة الجديدة ان عينت ضمن مقرري اللجان الدائمة في عملية تجديد هياكل البرلمان الجديد

وتقلدت سامية موالفي في الحكومة الجديدة حقيبة وزارة البيئة وهذا خلفا لـ دليلة بوجمعة

وتنحدر الوزيرة الجديدة من منطقة سيدي عيش ولاية بجاية متحصلة على دكتوراه القانون. لاعبة سابقة لكرة اليد في صفوف مسقط رأسها ثم الجزائر العاصمة أين أكملت دراستها الجامعية.

وتعتبر سامية موالفي مناضلة في صفوف جزب جبهة التحرير الوطني وكذا منخرطة في الحركة الجمعوية الرياضية. بالإضافة إلى الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان والمرأة.

تحصلت الوزيرة الجديدة على مقعد في البرلمان في التشريعيات الأخيرة التي جرت يوم 12 جوان الماضي.

في حين بقيت بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان

وتعتبر بسمة عزوار من مواليد 16 مارس 1983 بباتنة متزوجة وأم لطفلين مناضلة في صفوف حزب جبهة المستقبل

وتحصلت عزوار على شهادة ليسانس في العلوم القانونية، شهادة الكفاءة المهنية في المحاماة ماستر في حقوق الانسان. كما عملت محامية من 2008 إلى 2017.

وفازت عزوار بمقعد في البرلمان ممثلة لجبهة المستقبل عن دائرة انتخابية في ولاية باتنة في الانتخابات التشريعية الجزائرية 2017.

كما تم إبقاء كوثر كريكو وزيرة التضامن والاسرة وقضايا المرأة

وتعتبر الوزيرة من مواليد 2 مارس 1982 بقسنطينة متحصلة على شهادة ليسانس في الحقوق كما تعتبر مناضلة في مجال حقوق الإنسان والأسرة والمرأة.

كما أن الوزيرة محامية معتمدة لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة. وعينت في وقت سابق عضو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وللإشارة كوثر كريكو وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة 2 جانفي 2020.

واعلن مصالح رئاسة الجمهورية مساء اليوم الأربعاء في بيان لها عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة الوزير الأول ايمن بن عبد الرحمان.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية التشكيلة الحكومة جاءت بعد موافقة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وبإقتراح من الوزير الاول ووزير المالية أيمن بن عبد الرحمان