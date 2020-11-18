الحكومة الصحراوية: المجال الجوي والبري والبحري للأراضي الصحراوية أصبح منطقة حرب

وجهت الحكومة الصحراوية، اليوم الأربعاء، نداء عاجلاً الى كل دول العالم بأن تمتنع عن القيام بأي نشاط في التراب الوطني الصحراوي الذي يعرف وضعية حرب مفتوحة.

وأعلنت الحكومة الصحراوية في بيان لها، أنها في حالة دفاع عن النفس بعد أن قامت قوات الاحتلال المغربي بشن عمل عدواني على التراب الوطني الصحراوي يوم 13 نوفمبر 2020 في منطقة الكركرات.

وأضافت ذات الحكومة، إن الحرب المفروضة على شعبها، تجعل من كامل تراب الجمهورية الصحراوية ومجالها الجوي والبري والبحري منطقة حرب أين تستمر المواجهات العسكرية بين جيش التحرير الشعبي الصحراوي وجيش الاحتلال المغربي الغازي.

وأكدت الجمهورية الصحراوية في الأخير، تمسكها بمبادئ القانوني الدولي الإنساني وبحق شعبها المشروع في الدفاع عن النفس،

وستواصل التعاطي بكل جدية مع الجهود الدولية والإفريقية الساعية لحل النزاع بالطرق السلمية على أساس الاحترام الكامل لحق الشعب الصحراوي الثابت وغير القابل للمساومة في الحرية والاستقلال.