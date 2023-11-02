الحكومة الفلسطينية.. أهداف الاحتلال الصهيوني الأحياء والنساء والأطفال

قال المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني، الاحتلال يدعي قصف 12 ألف هدف عسكري داخل قطاع غزة. مشيرا إلى أن الواقع يثبت أن أهدافه هي الأحياء السكنية ومنازل المواطنين والنساء والأطفال. وتجمعات المواطنين أمام المخابز وفي المستشفيات والكنائس.

كما دعا المكتب الإعلامي الحكومي، الاحتلال الصهيوني، إلى فصح الاحتلال أمام العالم عن طبيعة هذه (الأهداف العسكرية) التي يدعيها. لأنها ستكون دليل كذبه وزيفه.