الحكومة الكاميرونية تفتح تحقيقا في شبهة فساد ضد ايتو 

كشف، اليوم الخميس، موقع “أكتو فوت” مفاجأة من العيار الثقيل بشأن فتح تحقيق في شبهة فساد. ضد رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل ايتو.

وقال الموقع الكاميروني أن الحكومة الكاميرونية طلبت من صامويل ايتو تبرير صرف 646 مليون فرنك إفريقي في ظرف قصير وفي حدود 65 أسبوع. بعد انتخابه على رأس الاتحادية الكاميرونية.

كما أكّد المصدر، آن التحقيق تكلّف به رئيس الجمهورية بول بيا، و علما أن إصدار الأموال كان بين 18 نوفمبر 2014 و 25 ديسمبر 2021.

و ذهب المصدر إلى ابعد من ذلك. حينما قال أن الاتحاد الكاميروني تلقى 10 مليار فرنك افريقي على 48 دفعة من جوزيف أوونا إلى ايتو.

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