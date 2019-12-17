الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستوري

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الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستوري
بقلم فيصل زيان بوزيان

أدت الحكومة الكويتية،اليوم، اليمين الدستورية بعد صدور مرسوم من أمير البلاد يقضي بتعيين أعضاء حكومة جدد.

وترأس هذه المراسيم، الشيخ صباح الخالد أمام الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، تم تعيين أحمد منصور أحمد الصباح نائب رئيس الوزاراء ووزير للدفاع.

فيما تم تعيين أحمد ناصر الصباح وزير للخارجية و خالد علي محمد الفاضل وزير للنفط.

وعرفت الحكومة الكويتية الجديدة حضور العنصر النسوي، متمثلة في وزيرة الشؤون الإجتماعية غدير أسيري، وزيرة المالية مريم العقيل، ووزيرة الأشغال العامة رنا الفارس.


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