الحكومة الكويتية تتقدم باستقالتها لأمير البلاد

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الحكومة الكويتية تتقدم باستقالتها لأمير البلاد
بقلم نادية بن طاهر

 قدم رئيس الحكومة الكويتية، اليوم الخميس، إستقالة حكومته، إلى أمير البلاد، الجابر الصباح.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، قال الناطق الرسمي للحومة الكويتية، طارق المزرم، إن رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، تقدم بإستقالة الحكومة، ليتسنى إعادة ترتيب العمل الوزاري.


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