الحكومة الكويتية تتقدم باستقالتها لأمير البلاد

قدم رئيس الحكومة الكويتية، اليوم الخميس، إستقالة حكومته، إلى أمير البلاد، الجابر الصباح.
وحسب موقع “روسيا اليوم”، قال الناطق الرسمي للحومة الكويتية، طارق المزرم، إن رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، تقدم بإستقالة الحكومة، ليتسنى إعادة ترتيب العمل الوزاري.
رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم: سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تقدم الى صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه باستقالة الحكومة ليتسنى اعادة ترتيب العمل الوزاري #كونا #الكويت
(ش.ث)
— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) November 14, 2019
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