الحكومة الكينية تقرر إغلاق 348 مدرسة داخلية لأسباب أمنية

نشرت وزارة التعليم الكينية قائمة تضم عددا من المدارس الداخلية التى تعتزم اغلاقها فى البلاد. ويأتى هذا الإجراء بعد عملية تدقيق أجريت فى الأشهر الأخيرة. بناء على طلب السلطات وذلك بعد نشوب حريق فى مدرسة داخلية فى إنداراشا - وسط البلاد – مسفرا عن مصرع 21 تلميذا. فى بداية سبتمبر الماضى مما اثار موجة من السخط.

وذكر راديو فرنسا الدولي في نشرته الأفريقية أن عملية التدقيق التي أجريت على مدى الشهرين الماضيين في كينيا كشفت عن قائمة من الاخفاقات مثل عدم وجود مخارج للطوارئ. أو معدات مكافحة الحرائق، واكتظاظ المهاجع مع أسرة بطابقين متباعدة عن بعضها البعض بأقل من متر. وغياب الموظفات في المدارس الداخلية للفتيات، وما إلى ذلك.