الحكومة اللبنانية تعلن إفلاسها
أعلن سعادة الشامي نائب رئيس الحكومة اللبنانية إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي حسب ما أعلنته وسائل إعلام لبنانية محلية.
وقال “سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين. ولا توجد نسبة مئوية محددة، للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان. ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئا ستكون الخسارة أكبر بكثير”.
وقال الشامي “هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار. ولا يمكن أن نفتح السحوبات المصرفية لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية”.
وأردف قوله: “ليس هناك تضارب بوجهات النظر حول توزيع الخسائر، وسيجري توزيعها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين. لكن الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت، وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس”.
وفيما يتعلق بمفاوضات صندوق النقد الدولي قال “نحن في خضم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وعلى اتصال يومي معه. ولأول مرة تأتي هذه البعثة الكبيرة وقد أحرزنا تقدما كبيرا بمفاوضات صندوق النقد الدولي”.
وقال الشامي “نتأمل أن نصل لاتفاق في هذه الجولة أو جولة لأخرى. المفاوضات حاليا تركز على عدة مواضيع هي، إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، والسياسة المالية المتوازنة لخدمة الدين العام. وإصلاح القطاع العام والكهرباء، وتوحيد سعر الصرف، والسياسة النقدية ومعالجة التضخم”.
ولفت إلى أن شركة كي بي إم جي تقوم بتدقيق مصرف لبنان. وأن المصرف يتولى عملية جرد لكميات الذهب التي بحوزته، وقد بدأ بالفعل في عملية الجرد.
وتابع “وزارة المالية ستضع خطة لدفع المتأخرات، لكن ذلك لن يحصل غدا. ولدينا الوقت الكافي إن كان هناك إرادة سياسية جامعة”.
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يواجه تهما خطيرة.. السلطات اللبنانية تسلم جزائريا بموجب أمر بالقبض الدولي
قامت مصالح أمن ولاية قالمة، يوم الأحد 27 مارس 2022، بتقديم المدعو لعليلي الحبيب. أمام الهيئات القضائية المختصة لدى محكمة قالمة، أين تم إيداعه رهن الحبس الاحتياطي.
وحسب بيان مصالح الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، فإن المشتبه فيه لعليلي الحبيب، البالغ من العمر 42 سنة، تم توقيفه وترحيله من لبنان إلى الجزائر بموجب أمر بالقبض الدولي. أصدرته محكمة قالمة، عن جناية الانخراط في جماعة إرهابية منظمة تنشط بالخارج. الإشادة بأعمال إرهابية وكذا نشر ودعم أفكار الجماعات الإرهابية باستخدام تكنولوجيات الاتصال.
تجدر الإشارة، أن تحويل المدعو لعليلي الحبيب، يندرج في إطار التعاون القضائي بين دولتي الجزائر ولبنان، في مجال تسليم المجرمين.
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وضع صحفي بقناة خاصة تحت الرقابة القضائية بعد شتمه وزيرة الثقافة السابقة مرداسي
أجلت محكمة الجنح لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاربعاء، محاكمة صحفي بقناة خاصة يدعى “ل.ب”، إلى جلسة الأسبوع المقبل. وهذا بطلب من دفاعه، وتمت متابعة المتهم الذي أفرجت عنه المحكمة وقررت وضعه تحت نظام الرقابة القضائية. لتورطه قضائيا في قضية سب وشتم، راح ضحيتها وزيرة الثقافة سابقا مريم مرداسي.
كما أنكر الصحفي المتهم أمام قاضي الجنح، سبه للوزيرة مرداسي. وأكد أنه يستحيل أن يوجه لها تلك العبارات وهو لا يعرفها إطلاقا.
في حين، جرت أحداث واقعة السب حسب معطيات مصادر النهار، والتي تعرضت لها الوزيرة مرداسي بمعرض الكتاب الصنوبر البحري بداية الأسبوع. أين قام الصحفي بتوجيه عبارات سب وشتم قبيحة، خلال تجوالها بأجنحة المعرض. في حين، تم توقيف المتهم الحالي وإحالته على التحقيق، وتم السماع إليه في محاضر رسمية.
في حين، تم تقديمه صبيحة اليوم أمام وكيل الجمهورية لذات المحكمة. بانتظار مثوله للمحاكمة أمام قاضي الجنح وفقا لإجراءات المثول الفوري لمواجهة التهم المنسوبة إليه.