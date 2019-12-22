الحكومة الليبية تطالب بموقف دولي واضح المعالم جراء تجاوزات حفتر

قال وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية، الطاهر سيالة، أن هجومات مليشيات المتقاعد خليفة حفتر على طرابلس ومواقع الجيش الليبي هو ما يشكل أزمة الآن.

وفي تصريح لوزير الخارجية لقناة ليبيا الأحرار، قال أن عدوان حفتر على طرابلس هو حجر العثرة أمام تحقيق الاستقرار، وإعتبر أنه من المستحيل تأسيس دولة مدنية بعيدة عن الحكم العسكري الشمولي في ظروف مثل هذه.

كما أكد المتحدث في نفس الوقت، أن حكومة الوفاق هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي.

يُذكر أن طرابلس تشهد هجومات متكررة منذ الرابع من أفريل من طرف ميليشيات حفتر.