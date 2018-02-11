الحكومة المصرية تصدر توضيحا بشأن توطين الفلسطينيين في سيناء

أخبار العالم
  • -
  • 0
الحكومة المصرية تصدر توضيحا بشأن توطين الفلسطينيين في سيناء
بقلم مصطفى.ق

أعلنت الحكومة المصرية أن عملية سيناء تثبت “كذب” ترويج جماعة “الإخوان المسلمين” لمزاعم توطين الفلسطينيين هناك.

وبدعم من الدولتين المساندتين لهم، في إشارة إلى تركيا وقطر.

وقالت الحكومة عبر بوابة الهيئة العامة للاستعلامات، الأحد، إن هدف العملية هو القضاء على الإرهاب في سيناء.

وتأكيد كامل السيادة المصرية عليها بدون تفريط في أي شبر منها.

وأشارت الحكومة إلى إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سنة 2015، أمام القيادات العليا للجيش المصري.

حيث قال “إحنا مش حانسيب سينا لحد، يتبقى بتاعة المصريين يا نموت”.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital