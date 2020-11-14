الحكومة المغربية تمنع وكالة الأنباء الإسبانية من الدخول الى منطقة الكركرات

منعت الحكومة المغربية، اليوم السبت، موفد وكالة الأنباء الإسبانية من الدخول إلى منطقة الكركرات بعد إنتظار دام لثلاث ساعات.

في حين تم السماح لمراسلين إثنين لوسائل إعلام مغربية، دخول المنطقة التي تشهد توتر غير مسبوق بعد خرق المغرب إتفاق وقف إطلاق النار مع الصحراء الغربية.

وذلك حسب ما كشفه الصحفي الإسباني خافير أوتزارو في تغريدة له على تويتر، أين أكد منع وكالة الأنباء الإسبانية من دخول الكركات في حين سمح لبعض وسائل الإعلام المغربية بذلك.

وتأتي هذه الخرجة من المغرب في خضم احتدام الصراع العسكري بين الطرف المغربي والصحراوي في أخر الساعات.