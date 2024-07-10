الحكومة تأمر بتسقيف أسعار بيع السجائر و”الشمة” المنتجة محليا

أمرت الحكومة بتسقيف أسعار بيع السجائر و”الشمة” المنتجة محليا.

وقد نشر قرار تسقيف الأسعار اليوم في آخر عدد من الجريدة الرسمية.

وقد أصدر القرار وزارتي التجارة والمالية ويخص منتجات شركات utc و”ستايم” و”بات”.

ويحدد القرار الجديد ثمن بيع المنتجات التبغية للمستهلك مع كامل الرسوم.

كما تم تحديد ثمن بيع علبة سجائر مارلبورو بـ350 دينار وغولواز بـ320 دينار.

أما علبة سجائر علامة ريمفقد تم تحديد ثمن بيعها بـ240 دينار ونسيم بـ190 دينارا.