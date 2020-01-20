الحكومة تبدأ إجراءات وتحقيقات حول العيوب بالمساكن الجديدة

كلّف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الاثنين، وزير السكن والعمران والمدينة بإتخاذ إجراءات لمواجهة عيوب الإنجاز بالمساكن المسلمة.

وهذا حسب بيان لمصالح الوزارة الأولى، الذي أوضح أنّ هذه العيوب وحالات عدم التوافق الظاهرة والخفية في الإنجاز باتت سمة العديد من المساكن المستلمة والمسلمة للمستفيدين رغم ما تمثله هذه العيوب والنقائص من أخطار تحدق بحياة شاغليها.

و أشار البيان، على سبيل المثال لا الحصر، إلى التصدعات التي حدثت على مستوى حي 200 مسكن عمومي إيجاري بمدينة عين الصفراء بولاية النعامة.

وأمام هذه الوضعية غير مقبولة، يضيف المصدر، كلف الوزير الأول عبد العزيز جراد وزير السكن والعمران والمدينة بإتخاذ العديد من الإجراءات تتمثل في إستحداث لجنة تقنية مشكلة من المسؤولين الأوائل عن هيئات المراقبة التقنية للبناء “CTC”، المخبر الوطني للسكن و البناء “LNHC”، المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء “CNERIR” والمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل “CGS” لتتكفل بتحديد أسباب حالات العلل وكذا تحديد مستوى مسؤوليات مختلف المتدخلين.

كما ستقترح هذه اللجنة التقنية التي ستوضع تحت تصرف مصالح الدرك الوطني في إطار تحقيقاتها، التدابير الإستعجالية للتدخل على مستوى البنايات المعنية، يتابع البيان.

وأمر الوزير الأول أيضا بالعمل على إجراء تحقيق على مستوى مصالح الدرك الوطني من أجل تحديد مسؤولية كل متدخل وإتخاذ التدابير التأديبية التحفظية ضد المسؤولين في إنتظار نتائج أشغال اللجنة التقنية وتحقيقات الدرك الوطني.