الحكومة تجتمع بالمتعاملين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين يومي 16 و17 أوت المقبل

أصدر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعليمات إلى الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بغرض تحضير لقاء حول الـمخطط الوطني للإنعاش الاجتماعي والإقتصادي، على أن يعقد يومي الأحد والإثنين 16 و 17 أوت 2020.

وحسب الخبر الوارد بموقع التلفزيون الجزائري، سيضم هذا اللقاء أعضاء الحكومة الـمكلفين بالتنمية والإنعاش الإقتصادي، والـمتعاملين الإقتصاديين، والبنوك والـمؤسسات الـمالية، وكذا الشركاء الاجتماعيين، من خلال الـمنظمات النقابية للعمال وأرباب العمل.

ويتمثل الهدف من هذا اللقاء في ضبط الـمخطط الوطني للإنعاش الاجتماعي الإقتصادي، وبناء اقتصاد وطني جديد مدعوما بتنويع مصادر النمو، واقتصاد الـمعرفة، والانتقال الطاقوي والتسيير العقلاني للثروات الوطنية.