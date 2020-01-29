الحكومة تحدد قائمة الإيرادات والنفقات الناتجة عن تسيير عقارات الدولة بالخارج

حددت الحكومة القائمة الخاصة بالإيرادات والنفقات الناتجة عن تسيير العمليات العقارية للدولة بالخارج.

وحسب ماصدر في العدد الاخير للجريدة الرسمية وبناءا على قرار وزاري مشترك بين وزارة الشؤون الخارجية ووزارة المالية، فقد تم تحديد في باب الإيرادات الناجمة عن تأجير الأملاك العقارية للدولة بالخارج بالإضافة عائدات التنازل عن العقارات، وعائدات التأجير والتعويض عن شغل العقارات.

أما في باب النفقات الناتجة عن تسيير العقارات التابعة للدولة فقد تحديد النفقات التالية، وهي تكاليف التأمين والصيانة وعقود التوثيق والتمثيل القضائي، بالإضافة إلى تكاليف اقتناء العقارات المبنية وغير المبنية بالنسبة للتمثيل الدبلوماسي.

كما جاء في باب النفقات تكاليف البناء والتجهيز الخاص بالمباني والمقرات التابعة للتمثيل الدبلوماسي والقنصلي، بالإضافة إلى تكاليف استشارة الخبراء و مكاتب الدراسات المختصة في الممتلكات العقارية.