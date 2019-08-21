الحكومة تحل دارا للمسنين في بومراس ومركزا للعلاج من أمراض التنفس بعين الدفلى

قررت الحكومة حل مؤسستي دار المسنين ببرج منايل ببومرداس، ومركز العلاج من نقص التنفس بعين النسور بولاية عين الدفلى.

وجاء قرار الوزير الأول نور الدين بدوي بحل المركزين بناء على تقريرين رفعتهما وزيرة التضامن الوطني و قضايا المرأة والأسرة.

وحسب ما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإنه بعد حل دار المسنين ببرج منايل سيجري تحويل مقر الدار لمصالح البلدية.

ونص القرار على أن أملاك ووسائل دار المسنين وكافة التزاماتها بالإضافة للموظفين التابعين لدار المسنين سيصبحون تابعين لمصالح وزارة التضامن.

وبالنسبة لمركز مرضى التنفس بعين النسور في عين الدفلى، فإن مقره سيصبح تابعا لمصالح وزارة الفلاحة.

وبخصوص أملاك المركز والمستخدمين التابعين له فقد جرى تحويلهم لمصالح وزارة التضامن.