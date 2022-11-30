الحكومة تخصص ازيد من 47 مليار دينار لقطاع الاشغال العمومية لولاية تيسمسيلت

خصصت الحكومة في إجتماعها الدوري برئاسة الوزير الاول أيمن ين عبد الرحمان غلاف مالي قدربـ 47.62 مليار دج ما يمثل نسبة 48.83% لقطاع الاشغال العمومية بولاية تيسمسيلت.

وخلال الإجتماع الذي إنعقد بولاية تيسمسيلت قررت الحكومة إنجاز 13 مشروعا بغلاف مالي قدره 47,62 مليار دج ما يمثل نسبة 48,83%.

وحسب بيان الوزارة الأولى سيتم إنجاز إزدواجية الطريق الوطني رقم 14 الرابط بين ولاية تيسمسيلت وخميس مليانة بولاية عين الدفلى، على مسافة 84 كيلومتر، وإعادة تهيئته.

بالإضافة إلى انجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم127على مسافة 73 كم. وكذا تهيئة الطرق الولائية والبلدية المتدهورة.

ومن ببي المشاريع التي سيتم انجازها بتسمسيلت ازدواجية الطريق الوطني رقم 14 مابين تيسمسيلت وحدود ولاية تيارت على مسافة 8 كم مع انجاز محوّل. وأيضا انجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 120 مابين العيون وحدود ولاية الجلفة على مسافة 22 كم.

كما امرت الحكومة بإعادة تأهيل الطريق الولائي رقم 5 على مسافة 10 كم مابين بلدية بني شعيبات وبلدية سيدي بوتوشنت. وتعزيز الطرق الولائية رقم 5 و 6 و 15 و 21 على مسافة 98 كم.

وفي ذات الإجتماع قررت الحكومة عصرنة تقاطع الطريقين الولائيين رقم 16 و17 مع الطريق الولائي رقم 77 على مسافة 13 كم. ومعالجة انزلاقات الطريق الوطني رقم 65 والطريق الوطني رقم 19 بثنية الحد والأزهرية. مع دراسة وإنجاز منشأة فنية على مستوى الطريق الوطني رقم 14 باليوسفية. وايضا دراسة ومعالجة الانزلاقات على مستوى الطريق الوطني رقم 19 والطريق الولائي رقم 21.