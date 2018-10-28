الحكومة تخفض الـTVA إلى 9 % لفلاحي البيوت البلاستيكية

القرار يطبق بداية من جانفي ويشمل الفيلم البلاستيكي

الإجراء يهدف إلى تنويع المنتجات وتحقيق الاكتفاء الذاتي

سيستفيد الفلاحون من تخفيضات في الرسوم على القيمة المضافة لشراء الفيلم البلاستيكي الموجه للاستغلال في الزراعة عن طريق البيوت البلاستيكية من 19 إلى 9 ٪ اعتبارا من السنة القادمة، وذلك من أجل تدعيم الاستثمار في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية وتنويعه.

وبغية الرفع من حجم الإنتاج الوطني للمنتجات الفلاحية وعلى اختلاف أنواعها وتنويعها، قررت الحكومة إجراء تخفيضات على ما يعرف بالرسم على القيمة المضافة TVA من 19 ٪ كنسبة معمول بها حاليا إلى 9 ٪ اعتبارا من السنة القادمة، ليشمل الفيلم البلاستيكي المستعمل في بناء البيوت البلاستيكية.

وأكدت الحكومة أن عدم إدراجه في قائمة المنتجات المستفيدة من تخفيضات على هذا الرسم في وقت سابق، كان بمثابة خطأ وجب تصحيحه بداية من شهر جانفي القادم، وذلك بإدراج الفيلم البلاستيكي الموجه للاستغلال في البيوت البلاستيكية في قائمة المنتجات المعفية، وترغب الحكومة من وراء هذا الإجراء إلى المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي يجعل من الفلاحة بمثابة محرك للنمو والتنوع الاقتصادي.

وغالبا ما يتوجه الفلاحون إلى استعمال البيوت البلاستيكية التي تحظى بنوع من الاهتمام من طرف البنوك عند منح القروض، وخاصة من طرف بنك الفلاحة والتنمية الريفية «بدر»، إلى إنتاج منتجات غير موسمية وحماية المنتوج من خطر الكوارث الطبيعية، خاصة ما تعلق منها بالبرد.

وتعتبر ولاية بسكرة من بين أهم الولايات المنتجة للخضر باستعمال البيوت االبلاستيكية، حيث تحتل المرتبة الأولى وطنيا في هذا المجال بمساحة إجمالية تفوق 5 آلاف هكتار خاصة.

وتوصل باحثون من خلال الإحصائيات إلى أنّ إنتاج البيوت البلاستيكية الزراعية أفضل بكثير من إنتاج الحقول الزراعية المفتوحة، حيث إنّ هناك زيادة كبيرة في إنتاج الخضروات ذات الجودة الجيدة في البيوت البلاستيكية، وتساعد البيوت البلاستيكية على الحدّ من هدر المياه من خلال استخدام ريّ المزروعات بطريقة التنقيط، كما أنّها تُقلّل من تبخر المياه.

وقد أشار الباحثون إلى أنّ البيوت البلاستيكية تساهم في حماية التربة من التآكل والعواصف الترابية، وتساعد كذلك على زيادة دخل المزارعين نتيجة زيادة الإنتاج الزراعي، وعلى التقليل من حدّة الفقر في البلدان النامية، لأنّها رخيصة نسبياً وسهلة التركيب.