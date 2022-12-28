الحكومة تدرس إدراج مادة جديدة بجميع الأطوار التعليمية 

قدم وزير النقل، كمال بلجود، خلال اجتماع الحكومة المنعقد اليوم الأربعاء، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تعليم قواعد حركة المرور والوقاية والأمن في الطرق بالمؤسسات المدرسية .

وحسب بيان مصالح الوزير الأول المتضمن نتائج الإجتماع، فإن هذا المشروع يهدف أساسا إلى نشر الثقافة المرورية لدى الأطفال من خلال إدراج مادة تعليمية تعني بالأمن المروري على مستوى جميع الأطوار التعليمية.

وللإشارة، ترأس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان اليوم الأربعاء بقصر الحكومة، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي في قطاع النقل وكذا لتقديم عروض تتعلق بقطاعات التعليم العالي، التكوين المهني والرياضة.