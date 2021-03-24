الحكومة تدرس إعفاء عملیات بیع الشعیر والذرة والمواد والمنتجات الموجھة لتغذية المواشي والدواجن من tva

خصص إجتماع الحكومة المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد لدراسة ومناقشة عروض مشاريع مراسیم تنفیذية.

وحسب الناطق الرسمي للحكومة تم خلال إجتماع تقديم عروض تتعلق بقطاعات المالیة، الثقافة والفنون، الفلاحة، التجارة، الأشغال العمومیة والنقل.

وأوضح عمار بلحيمر ان وزير المالية قدم عرضا حول مشروع مرسوم تنفیذي يتضمن الإعفاء من الرسم على القیمة المضافة.

المشروع مرسوم يتضمن الإعفاء من tva عن عملیات بیع الشعیر والذرة والمواد والمنتجات الموجھة لتغذية المواشي والدواجن.

ويرتبط هذا الإعفاء بإكتتاب فتر شروط مرفق نموذجه يقيد الإستفادة من الإعفاء من الرسوم المقصودة بإكتتاب المنتج أوالمحول او المجمع.

وهذا حسب الحالة يتعهد بضم توجيه المواد والمنتجات المحلية لصالح التعاونيات الفلاحية أومنتجي اغدية المواشي أوبطريقة مباشرة للمربين بغرض تغدية ماشيتهم.

وواصل وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة أنه يتم إكتتاب هذا التعهد لدى المصالح الفلاحية المختصة إقليميا.