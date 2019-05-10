الحكومة تدرس إمكانية العودة لإستيراد السيارات المستعملة
كلف الوزير الأول نورالدين بدوي كل من وزير المالية ووزير التجارة من وضع تصور حول الأليات القانونية الكفيلة بالترخيص للمواطنين استيراد السيارات المستعملة .
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كلف الوزير الأول نورالدين بدوي كل من وزير المالية ووزير التجارة من وضع تصور حول الأليات القانونية الكفيلة بالترخيص للمواطنين استيراد السيارات المستعملة .
https://www.youtube.com/watch?v=owsAqseV9vQ
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