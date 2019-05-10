الحكومة تدرس إمكانية العودة لإستيراد السيارات المستعملة

أخبار الجزائر
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الحكومة تدرس إمكانية العودة لإستيراد السيارات المستعملة
بقلم وافي مهاجري

كلف الوزير الأول نورالدين بدوي كل من وزير المالية ووزير التجارة من وضع تصور حول الأليات القانونية الكفيلة بالترخيص للمواطنين استيراد السيارات المستعملة .


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