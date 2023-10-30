الحكومة تدرس إنجاز خط السكة الحديدية بشار ـ تندوف ـ غار جبيلات

درست الحكومة في إجتماعها اليوم إلى مشروع مرسوم تنفيذي قدّمه وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

وخلال الإجتماع الذي ترأسه الوزير الاول ايمن ين عبد الرحمان درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية بشار ـ تندوف ـ غار جبيلات.

وسيسمح مشروع النص بإخلاء الأوعية التي ستحتضن أشغال إنجاز الشطرين الأولين من خط السكة الحديدية المنجمي، بطول 375 كلم على مسافة إجمالية قدرها 950 كلم.

ويتعلق الأمر بالمقطع الممتد من بشار إلى غاية النقطة الكيلومترية 200، على مسافة 200 كلم ومقطع أم العسل ـ تندوف على طول 175 كلم.